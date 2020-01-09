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Світовий банк дав новий прогноз зростання економіки України

Світовий банк дав новий прогноз зростання економіки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Згідно з новим прогнозом Світового банку, економіка України у 2020 році зросте на 3,7%. Про це йдеться в огляді СБ щодо глобальних економічних перспектив за січень 2020 року, передає УНН.

За прогнозами СБ, зростання ВВП України у 2020 році прискориться до 3,7%, що на 0,3% більше, ніж банк прогнозував це пів року тому.

Також Світовий банк прогнозує, що у 2021 році, як і у 2022-у економіка України зростатиме на рівні 4,2%. Водночас темпи зростання ВВП України у 2021 році в оновленому прогнозі також вищі, ніж це прогнозувалося Світовим банком у червні минулого року (+0,4%).

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Світовий банк очікував, що зростання ВВП України у 2019 році буде на рівні 3,6% і, якщо ключові реформи в країні просуватимуться, очікувалося, що економічний ріст може досягнути відмітки 3,7% у 2020 році.

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