Всемирный банк дал новый прогноз роста экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Согласно новому прогнозу Всемирного банка, экономика Украины в 2020 году вырастет на 3,7%. Об этом говорится в обзоре ВБ по глобальным экономическим перспективам за январь 2020 года, передает УНН.
По прогнозам ВБ, рост ВВП Украины в 2020 году ускорится до 3,7%, что на 0,3% больше, чем банк прогнозировал это полгода назад.
Также Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 году, как и в 2022-м экономика Украины будет расти на уровне 4,2%. В то же время темпы роста ВВП Украины в 2021 году в обновленном прогнозе также выше, чем это прогнозировалось Всемирным банком в июне прошлого года (+0,4%).
Напомним, в ноябре 2019 года Всемирный банк ожидал, что рост ВВП Украины в 2019 году будет на уровне 3,6% и, если ключевые реформы в стране будут продвигаться, ожидалось, что экономический рост может достичь отметки 3,7% в 2020 году.