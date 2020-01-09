Всемирный банк дал новый прогноз роста экономики Украины

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113441 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118225 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116675 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133417 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107300 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109080 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108913 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131992 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130740 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Всемирный банк дал новый прогноз роста экономики Украины

Всемирный банк дал новый прогноз роста экономики Украины

Киев  •  УНН

 • 28208 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Согласно новому прогнозу Всемирного банка, экономика Украины в 2020 году вырастет на 3,7%. Об этом говорится в обзоре ВБ по глобальным экономическим перспективам за январь 2020 года, передает УНН.

По прогнозам ВБ, рост ВВП Украины в 2020 году ускорится до 3,7%, что на 0,3% больше, чем банк прогнозировал это полгода назад.

Также Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 году, как и в 2022-м экономика Украины будет расти на уровне 4,2%. В то же время темпы роста ВВП Украины в 2021 году в обновленном прогнозе также выше, чем это прогнозировалось Всемирным банком в июне прошлого года (+0,4%).

Напомним, в ноябре 2019 года Всемирный банк ожидал, что рост ВВП Украины в 2019 году будет на уровне 3,6% и, если ключевые реформы в стране будут продвигаться, ожидалось, что экономический рост может достичь отметки 3,7% в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

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