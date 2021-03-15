Світові ціни на нафту зросли

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,61%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,07 долара за барель, додавши 0,70%.

Деталі

У понеділок ціни на нафту виросли, а ціна на нафту марки Brent наблизилася до 70 доларів за барель, оскільки дані показали, що відновлення економіки Китаю прискорилося на початку 2021 року, що поліпшило перспективи попиту на енергоносії у найбільшого в світі імпортера нафти, пише Reuters.

Що було раніше

4 березня Організація країн-експортерів нафти і її союзники, включаючи РФ, разом іменовані ОПЕК+, продовжили обмеження видобутку нафти у квітні з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні зможуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно, йдеться у рішенні організації.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями - відповідно до нових домовленостей, з початку 2021 року обмеження зміняться: у січні учасники альянсу зможуть збільшити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Умови угоди будуть переглядатися щомісяця, відзначає ВВС.

ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів на добу, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку.

Уже 5 січня ОПЕК+ домовилася про параметри скорочення видобутку нафти в лютому і березні.