Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у середу зранку зросли в ціні до 76,76 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,42%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,59 долара за барель, додавши 0,24%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.