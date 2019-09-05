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Світові ціни на нафту знизилися

Світові ціни на нафту знизилися

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у четвер зранку впали в ціні до 60,63 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,12%.

При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,16 долара за барель, втративши 0,18%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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