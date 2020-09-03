Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 44,39 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,09%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 41,55 долара за барель, додавши 0,10%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.