Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у вівторок зранку впали в ціні до 79,51 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,40%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,17 долара за барель, додавши 0,07%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.