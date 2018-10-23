Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,40%.

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При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,17 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.