Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре во вторник утром упали в цене до 79,51 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,40%.
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При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,17 доллара за баррель, прибавив 0,07%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.