Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у четвер зранку впали в ціні до 74,62 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,21%.
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При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,89 долара за барель, додавши 0,04%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.