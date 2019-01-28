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Світові ціни на нафту впали

Світові ціни на нафту впали

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у понеділок зранку впали в ціні до 61,01 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,02%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,09 долара за барель, втративши 1,12%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, стрімке зростання цін на нафту у 2018 році є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні цього року.

Українські Національні Новини

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