Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у четвер зранку зросли в ціні до 57,71 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,03%.
При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,82 долара за барель, додавши 0,34%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.