Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром выросли в цене до 57,71 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,03%.
При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,82 доллара за баррель, прибавив 0,34%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.