Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у четвер зранку зросли в ціні до 71,02 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,37%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,07 долара за барель, додавши 0,09%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.