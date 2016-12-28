Світові фондові індекси синхронно зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За підсумками торгів 27 грудня на світових фондових ринках спостерігалося зростання провідних індексів, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES піднявся на 11.23 пункту (0.06%) і становить 19 945.04 пункту;
Індекс S&P 500 піднявся на 5.09 пункту (0.22%) і становить 2 268.88 пункту;
Індекс NASDAQ піднявся на 24.75 пункту (0.45%) і становить 5 487.44 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr піднявся на 4.56 пункту (0.14%) і становить 3 278.53 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 4.49 пункту (0.06%) і становить 7 068.17 пункту;
Індекс DAX піднявся на 22.31 пункту (0.19%) і становить 11 472.24 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 піднявся на 27.24 пункту (0.14%) і становить 19 430.30 пункту.