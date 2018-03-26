Світоліна здобула другу перемогу на турнірі в Майамі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до четвертого раунду турніру WTA Premier Mandatory “Miami Open”, що триває в Майамі, інформує УНН з посиланням на ФТУ.
У матчі третього кола українка, посіяна під 4 номером, за 2 години 6 хвилин обіграла австралійку Дарину Гаврилову (26 сіяна) — 4:6, 6:0, 6:1
Матч наша землячка почала втратою своєї подачі. Втім, одразу ж відновила статус-кво. Однак, хоч і зробила ще один брейк австралійці, сама віддала в першому сеті загалом три свої гейми — 4:6. Світоліна з самого початку другої партії взяла ситуацію під повний контроль. Так розійшлася, що не віддала суперниці жодного гейму — 6:0. Навіть останнього, шостого, в якому Гаврилова вела на своїй подачі — 40:15. Більше того — на початку вирішального сету українка поспіль взяла додаткові три гейми, тобто, загалом дев’ять геймів. Один, правда, не зуміла виграти, але на цьому й зупинилася — 6:1.
Примітно, що Гаврилова програла нашим співвітчизницям 11 зустрічей, з них останні 9 поспіль.
Додамо також, наразі Світоліну чекає зустріч з ще однією австралійкою — Ешлі Барті (21). У неї наша співвітчизниця виграла всі три попередні матчі.