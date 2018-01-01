Світоліна з перемоги розпочала тенісний сезон 2018
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Перша ракетка жіночого тенісу України та шостий номер світового рейтингу Еліна Світоліна подолала стартовий бар'єр на турнірі WTA Brisbane International, що проходить в Австралія, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Посіяна під 3-м номером, Світоліна за півтори години переграла іспанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4.
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Наступною суперницею українки стане 44-я ракетка світу Анна Конюх, яка перемогла суперницю з Нідерландів - 6:1, 6:2.
Зазначимо, що призовий фонд турнріу складає 894,7 тис. дол.
Як повідомляв УНН, перша ракетка України харків’янка Еліна Світоліна потрапила в сотню найвпливовіших людей України за версією журналу “Фокус”.