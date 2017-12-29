Світоліна виступить на новому турнірі WTA у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Перша ракетка жіночого тенісу України Еліна Світоліна має стати однією із учасниць дебютного турніру категорії WTA "Moscow River Cup", що пройде у Москві, передає УНН з посиланням на сторінку директора чемпіонату Олександра Островського.
Світоліна потрапила на офіційний постер змагання, яке пройде з 23 по 29 червня липня.
Також на обкладинку турніру потрапили ще троє росіянок – 16-та ракетка світу Весніна, 24-та Потапова і 62-га Віхлянцева.
Нагадаємо, що востаннє Світоліна проводила виступи на території Росії восени 2016-го року, коли на "Кубку Кремля" закінчила змагання на стадії 1/2 фіналу.
Як повідомляв УНН, Світоліну визнали однією із найвпливовіших людей України.