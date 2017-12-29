Свитолина выступит на новом турнире WTA в Москве

Свитолина попала на официальный постер соревнования, которое пройдет с 23 по 29 июня июля.

Также на обложку турнира попали еще трое россиянок - 16-я ракетка мира Веснина, 24-Потапова и 62-я Вихлянцева.

Напомним, что последний раз Свитолина проводила выступления на территории России осенью 2016 года, когда на "Кубке Кремля" закончила соревнования на стадии 1/2 финала.

Как сообщал УНН, Свитолину признали одной из самых влиятельных людей Украины.