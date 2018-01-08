Світоліна стала четвертою ракеткою світу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації, передає УНН.
Таким чином, українка отримає четвертий номер посіву на Відкритому чемпіонаті Австралії - першому великому шоломі сезону-2018, що дозволить їй отримати легшу сітку.
Першим номером рейтингу залишаться румунка Симона Халеп.
На друге місце вийшла датчанка Каролін Возняцкі, відтіснивши на третю сходинку іспанку Гарбінє Мугуруса.
Як повідомляв УНН, раніше Світоліна виборола десятий в кар'єрі титул WTA.