Світоліна пробилася до чвертьфіналу змагань у США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У поєдинку 1/8 фіналу тенісних змагань категорії WTA Premier 5, п'ята сіяна Еліна Світоліна зуміла здобути позитивний результат у зустрічі із американкою Амандою Анісімовою, передає кореспондент УНН.
У першій партії тенісистки до останнього йшли поряд, не віддаючи гейми на своїх подачах. Проте при результаті 4:5 Світоліна на чужій подачі зіграла на досвіді та записала її до свого активу – 6:4.
Другий сет пройшов за аналогічною схемою – під закінчення українка здійснила брейк та перемогла 6:4.
За подачами навиліт тенісистки мали паритет – 3:3. У Світоліної була одна подвійна помилка проти жодної в американки. Також наша землячка реалізувала 2 із 3 брейкпойнтів, а Анісімова 0/1.
Додамо, наступною супротивницею українки стане переможниця пари Анна Контавейт із Естонії або нідерландки Кікі Бертенс.
Нагадаємо, Світоліна обіграла росіянку на старті турніру в Цинциннаті.