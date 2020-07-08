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Світоліна оцінила шанси на перемогу в турнірі "Великого шолому"

Світоліна оцінила шанси на перемогу в турнірі "Великого шолому"

Київ • УНН

 • 10573 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. П’ята ракетка світового тенісу українка Еліна Світоліна прокоментувала свої шанси на перемогу у змаганнях категорії “Великого шолому”, передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.

Українка відзначила, що перемогу на змаганнях такого рангу можна отримати кількома способами і один із них дає їй надію на виграш у майбутньому.

“За останні роки ми бачимо, що у тенісисток були різні шляхи до перемоги. Хтось вигравав одразу ж, як тільки заявляв про себе в турі. Інші терпляче набиралися досвіду, щоб нарешті виграти „мейджор“, наприклад, Симона Халеп і Каролін Возняцкі. Різні шляхи також обумовлені різними стилями гри. Це дає мені надію і енергію важко працювати, щоб одного разу я змогла скористатися цим шансом. Ключовий момент для мене — це втримати свій найкращий рівень протягом двох тижнів. Це вимагає багато зусиль, як психологічних, так і фізичних. Все повинно спрацювати одночасно. І ще потрібно додати трохи удачі”, — підкреслила тенісистка.

Варто відзначити, що Світоліній не вдавалося виграти турнір “Великого шолома”. Вона чотири рази доходила до півфіналів “Вімблдону”, Відкритого чемпіонату США та Австралії.

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