Світоліна оцінила шанси на перемогу в турнірі "Великого шолому"

Українка відзначила, що перемогу на змаганнях такого рангу можна отримати кількома способами і один із них дає їй надію на виграш у майбутньому.

“За останні роки ми бачимо, що у тенісисток були різні шляхи до перемоги. Хтось вигравав одразу ж, як тільки заявляв про себе в турі. Інші терпляче набиралися досвіду, щоб нарешті виграти „мейджор“, наприклад, Симона Халеп і Каролін Возняцкі. Різні шляхи також обумовлені різними стилями гри. Це дає мені надію і енергію важко працювати, щоб одного разу я змогла скористатися цим шансом. Ключовий момент для мене — це втримати свій найкращий рівень протягом двох тижнів. Це вимагає багато зусиль, як психологічних, так і фізичних. Все повинно спрацювати одночасно. І ще потрібно додати трохи удачі”, — підкреслила тенісистка.

Варто відзначити, що Світоліній не вдавалося виграти турнір “Великого шолома”. Вона чотири рази доходила до півфіналів “Вімблдону”, Відкритого чемпіонату США та Австралії.