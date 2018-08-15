Світоліна обіграла росіянку на старті турніру в Цинциннаті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У другому колі турніру “Western & Southern Open” в Цинциннаті (США) Еліна Світоліна обіграла росіянку Світлану Кузнєцову, повідомляє УНН з посиланням на сайт спортсменки.
У стартовому сеті перша ракетка України лідирувала 4:1, але Кузнєцова зуміла повернути втрачену подачу і навіть вийшла вперед, отримавши можливість подати на сет. Еліна повернула брейк, але поступилася ще одним геймом на своїй подачі, після чого знову відіграла подачу на сет. В результаті доля першої партії вирішилася на тай-брейку, де українка віддала суперниці лише один розіграш — 7:6 (1).
У другій партії Кузнєцова зуміла виграти два гейми поспіль з рахунку 4:4 і перевела поєдинок у вирішальний сет — 4:6. У третій партії Світоліна пішла вперед 4:1 і подавала на матч за рахунку 5:2, але росіянка зуміла зробити брейк. Проте, в десятому геймі Еліна з другого матчбола оформила путівку до третього кола турніру — 6:4.
Зауважимо, що за місце в чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Аманда Анісімова (США) — Петра Мартич (Хорватія).