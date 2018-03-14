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Світоліна не змогла пробитися в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Уеллс

Світоліна не змогла пробитися в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Уеллс

Київ • УНН

 • 8003 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до четвертого кола (1/8 фіналу) турніру WTA Premier Mandatory — “BNP Paribas Open”, що відбувається в Індіан-Уеллс, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

У матчі третього раунду українка посіяна під 4 номером, за 1 годину 29 хвилин поступилася іспанській тенісистці Карлі Суарес-Наварро (27) — 5:7, 3:6.

Обидві спортсменки не припустилися подвійних помилок, у Світоліною 6 ейсів проти 2-х в іспанки. Суарес-Наварро реалізувала 3 з 6 брейкпойнтів, в українки — 1/3.

Відзначимо, що рахунок особистих зустрічей між суперницями став рівним 3:3.

Додамо, що Світоліна боролася за свою 16 перемогу в сезоні. Раніше в цьому році українка зазнала двох поразок і обидва від тенісисток нижче топ-20 в рейтингу — Еліс Мертенс (37) в Мельбурні і Петри Квітовою в Досі (21).

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