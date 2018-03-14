Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый круг (1/8 финала) турнира WTA Premier Mandatory — “BNP Paribas Open”, который проходит в Индиан-Уэллс, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В матче третьего раунда украинка посеянная под 4 номером, за 1 час 29 минут уступила испанской теннисистке Карле Суарес-Наварро (27) — 5:7, 3:6.
Обе спортсменки не допустили двойных ошибок, в Свитолиной 6 эйсов против 2-х в испанки. Суарес-Наварро реализовала 3 из 6 брейкпойнтив, в украинском — 1/3.
Отметим, что счет личных встреч между соперницами стал равным 3:3.
Добавим, что Свитолина боролась за свою 16 победу в сезоне. Ранее в этом году украинка потерпела два поражения и оба от теннисисток ниже топ-20 в рейтинге — Элис Мертенс (37) в Мельбурне и Петры Квитовой в Дохе (21).