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Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру в Маямі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На кортах в Маямі відбулося чвертьфінальне протистояння між 4-ю ракеткою світу українкою Еліною Світоліною та 5-ю ракеткою світу латвійкою Оленою Остапенко, передає кореспондент УНН.

На старті зустрічі із 3-х геймів на подачі кожної с тенісисток відбулися по два реалізовані брейк-пойнти у виконанні супротивниць (3:3). При рахунку 5:4 латвійка не зуміла подати на сет. Проте на тай-брейку краще себе проявила уродженка Латвії.

У першому ж геймі наступного сету Світоліна виграла гейм на подачі 5-ї ракетки світу. Згодом пішла серія брейків, а при рахунку 6:5 українка не змогла подати на сет і в підсумку поступилася і на другому тай-брейку — 6:7 (3), 6:7 (5).

Варто відзначити, що опонентка латвійки по наступному раунді турніру визначиться у протистоянні 8-ї сіяної Вінус Вільямс та Даніель Роуз Коллінс.

Додамо також, іншу півфіналу пару склали білоруска Азаренко і американка Стівенс (13).

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