Світ сколихнули два потужних землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5, а на Молуккських островах Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр підземних поштовхів в Іраку розташовувався в 79 км від населеного пункту Чамчамаль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Землетрус зафіксовано в Індонезії о 02.30 за місцевим часом за 85,3 км на північний захід від острова Тернате.
Як повідомляв УНН, потужний землетрус стався біля берегів Сальвадора. Багато жителів країни відчули підземні поштовхи, після чого поспішили покинути житлові приміщення. Однак, за заявами влади, землетрус ніяких руйнувань не приніс.
Нагадаємо, сильний землетрус стався в Тихому океані.