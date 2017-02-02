Світ повинен посилити тиск на Росію, щоб припинити вогонь в Авдіївці – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Світ повинен активніше тиснути на Росію у питанні припинення вогню на Сході України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Президентом Словаччини Андреєм Кіскою, повідомляє прес-служба глави держави, передає УНН.
"Російські бойовики обстрілюють Авдіївку, не даючи можливості відновити електропостачання. Світ має бути активнішім у тиску на Росію, щоб припинити вогонь",- заявив П.Порошенко.
При цьому, за його словами світова спільнота повинна дотримуватись режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань в рамках Мінського процесу.
"Також подякував Словаччині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України",- додав П.Порошенко.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.