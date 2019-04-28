Світ очікує компромісів щодо Донбасу виключно з боку України - Геращенко

“ЄС, США, ОБСЄ і інші міжнародні організації — мають великі очікування, мовляв, відкриваються нові можливості. Також нічого неочікуваного. Всі усвідомлюють, що Порошенко і далі б гнув свою лінію в переговорах і з Путіним, і зі світом.

Й очікують, що український неофіт може змінити тактику, й, можливо, вдастся досягти бодай якогось прогресу по Донбасу. Всі прагнуть перезагрузки. Це очікувано і непогано. Але є одне але...., прагнуть перезагрузки за рахунок України і компромісів виключно з української сторони”, — написала Геращенко.

З її слів, небезпека такого підходу відчутна під час спеціальних дебатів в Радбезі ООН щодо видачі россійських паспортів, де “Росію і Путіна сором‘язливо майже не згадували”.

“Путін навіть в Китаї виставив претензії Україні щодо політичного блоку мінських угод. Українська відповідь тут має бути чітка і однозначна”, — підкреслила вона.

Перший віце-спікер зазначила, що першочерговим є виконання безпекового блоку мінських угод, що формує необхідні передумови для імплементації інших пунктів.

По-друге, виконання гуманітарного блоку з її слів є надважливим.

Геращенко зазначила, що, коли мова йде про заручників, то не лише про незаконно утримуваних на окупованих територіях, а й політв‘язнів Кремля в російських тюрмах.

По-третє, політичний блок, який, зі слів Геращенко, Україна виконала.

“Ми прийняли і закон про амністію, й про особливості місцевого самоврядування. Але ці закони не вступили в силу через РФ і Кремль, які провели на окупованих територіях незаконні вибори в 14 і 18. Тому для реалізації політичного блоку Путін має скасувати свої укази про визнання так званих документів ОРДЛО і так званих результатів так званих виборів, Путін має скасувати свої ж укази про незаконну паспортизацію українців, в ОРДЛО мають бути негайно розформовані всі псевдооргани псевдовлади”, — написала віце-спікер.

“Й , ключове, Україна має твердо стояти на позиції: жодних прямих переговорів з маріонеточними, створеними РФ режимами, жодної легітимізації псевдореспублік. Виклики дуже серйозні. Компроміси завжди важливі, але точно не за рахунок тільки України. Й неможливі за рахунок здачі українських територій і людей”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, у жодному з питань, що були винесені цього тижня на обговорення тристоронньої контактної групи, представники Росії, на чолі з Борисом Гризловим, не пішли на компроміс.