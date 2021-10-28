Свинина опинилася у списку 5 найбільш небезпечних продуктів

Бекон

Достатня кількість інформації та доказів вказують на те, що червоне м’ясо провокує рак шлунка та прямої кишки. Вживання відпрацьованого червоного м’яса, у тому числі черевної вирізки свиней, пов’язують також з розвитком раку підшлункової залози та передміхурової залози. Тому денна норма вживання бекону трохи більше 50 г.

Додамо, що взаємозв’язок між червоним м’ясом та онкологією вбачає і Всесвітня організація охорони здоров’я.

Мускатний горіх

У помірній кількості горіх навряд чи викличе якісь побічні ефекти. Але у великих дозах можна отримати головний біль, нудоту та появу галюцинацій. Також надмірне вживання загрожує серйозним отруєнням. Симптомами отруєння можуть бути сухість у роті, запори, червоні склери очей, галюцинації. Ефірні олії та інші активні речовини горіха чинять погану дію на серце. Передозування призводить до проблем у роботі мозку, впадання в комусь і навіть до смерті. Слід звернути увагу, що мускатний горіх має психоделічні властивості, який при підвищеному вживанні може викликати розлад центральної нервової системи. Крім того, алкоголь та мускатний горіх малосумісні, тому що можуть нашкодити роботі серця та кровоносної системи.

Арахіс

У світі алергія на арахіс є найпоширенішою, і негативна реакція на нього виникає в однієї людини з 200. Тому алергікам потрібно бути особливо обережними з арахісом. Адже він може спричинити набряк горла до такого стану, що дихати стає неможливо. Для того щоб уникнути появи отруйної цвілі, приміщення, де він зберігається, має бути сухим і добре провітрюваним. Для більшої надійності найкраще піддавати арахіс термічній обробці, тоді він не втрачає свої корисні властивості.

Картопля зелена

Така картопля виникає при неправильному зберіганні, а саме тоді, коли овоч лежить у місці, куди легко проникають сонячні промені. При вживанні такої картоплі можуть виникнути серйозні наслідки, такі як діарея, нудота та головний біль. Тому з картоплі специфічного відтінку не варто готувати їжу, це небезпечно і може призвести до плачевного результату. Коли зелена картопля починає готуватися до розмноження, у неї з’являються паростки.

Сироп агави

Такий сироп часто використовують як заміну цукру. Однак, не все так просто, бо хоч цукру там немає, а ось фруктоз дуже багато. А там уже й жирові хвороби печінки недалеко. Безпечною вважається щоденна доза не більше 25 г фруктози.