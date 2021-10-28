Свинина оказалась в списке 5 самых опасных продуктов

Бекон

Достаточное количество информации и доказательств указывают на то, что красное мясо провоцирует рак желудка и прямой кишки. Употребление отработанного красного мяса, в том числе брюшной вырезки свиней, связывают также с развитием рака поджелудочной железы и рака предстательной железы. Поэтому дневная норма употребления бекона не более 50 г.

Добавим, что взаимосвязь между красным мясом и онкологией усматривает и Всемирная организация здравоохранения.

Мускатный орех

В умеренном количестве орех вряд ли вызовет какие-то побочные эффекты. Но в больших дозах можно получить головные боли, тошноту и появление галлюцинаций. Также чрезмерное употребление грозит серьезным отравлением. Симптомами отравления могут быть, сухость во рту, запоры, красные склеры глаз, галлюцинации. Эфирные масла и другие активные вещества ореха оказывают плохое действие на сердце. Передозировка приводит к проблемам в работе мозга, впадение в кому и даже к смерти. Следует обратить внимание, что мускатный орех обладает психоделическими свойствами, который при повышенном употреблении может вызвать расстройство центральной нервной системы. Кроме того, алкоголь и мускатный орех малосовместимы, потому что могут навредить работе сердца и кровеносной системы.

Арахис

В мире аллергия на арахис является самой распространенной, и негативная реакция на него возникает у одного человека из 200. Поэтому, аллергикам нужно быть особенно осторожными с арахисом. Ведь он может вызвать отек горла до такого состояния, что дышать становится невозможно. Для того чтобы избежать появления ядовитой плесени, помещение, где он хранится должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для большей надежности лучше всего подвергать арахис термической обработке, в таком случае он не теряет свои полезные свойства.

Картофель зеленый

Такой картофель возникает при неправильно хранении, а именно тогда, когда овощ лежит в месте, куда легко проникают солнечные лучи. При употреблении такого картофеля могут возникнуть серьезные последствия, такие как диарея, тошнота и головные боли. Поэтому из картофеля специфического оттенка не стоит готовить пищу, это опасно и может привести к плачевному результату. Когда зеленый картофель начинает готовиться к размножению, у него появляются ростки.

Сироп агавы

Такой сироп часто используют, как замену сахара. Однако, не все так просто, потому что хоть сахара там нет, а вот фруктозы очень много. А там уже и жировые болезни печени недалеко. Безопасной считается ежедневная доза не более 25 г фруктозы.