Свинина, ковбаси, солодощі: дієтолог назвав шкідливі продукти з "великоднього кошика"

Деталі

"Перше - це продукти переробки з червоного м'яса: є ковбаси, сосиски, карбонати, і так далі. Також цукровмісні продукти - тістечка, кондитерські вироби. Краще віддати перевагу домашній випічці", - прокоментував він.

Тим, хто дотримувався Великого посту перед Великоднем краще відмовитися від жирного м'яса і не ризикувати здоров'ям, продовжив дієтолог.

"Найважчі - це жирні сорти м'яса: баранина, свинина. Якщо вибирати рибу, то краще вибрати білу рибу, якщо м'ясо - кролик, індичка, курка. Наша підшлункова відвикає під час посту/дієти виробляти велику кількість ферментів поки немає м'яса і це може бути важким випробуванням для наших внутрішніх органів", - зазначив Кущ.

Не варто також навантажувати організм великою кількістю ранніх овочів, багатих нітратів, а також захоплюватися різними соками і смузі з агресивними смаками - краще розбавляти їх водою пропорціями 1:2, радить дієтолог.

"Якщо є можливість вибрати сік або фрукт - краще фрукт, тому що там є клітковина. Кріплені вина містять безліч сульфітів, є потужними вітамінними лібераторами, тобто провокують псевдоалергічні реакції. Уникати бажано невідомих за складом спецій, я маю на увазі комбінації, де пишуть "для риби", "для м'яса", - зазначив Кущ.

Також дієтолог звертає увагу на те, що в період шашликів дуже важливо дотримуватися гігієнічних та термічних норм, а також побоюватися недосмаженого шашлику з червоного м'яса, яке може містити паразити й інфекції. А ось перевагу краще віддати білому м'ясу, наприклад курятині, індичці.

"Найкраще біле м'ясо або риба і принаймні їсти це все, знімаючи шкіру, уникаючи засмаженої кірочки. Гельмінтами може бути уражене червоне м'ясо і риба - глибока термічна обробка - вона все-таки гарантує захист від важких кишкових інфекцій, а так же страхує від паразитів, якими і риба річкова рясніє, та й морська теж до речі, і червоне м'ясо", - резюмував експерт.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м'яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр на тиждень червоного м'яса.