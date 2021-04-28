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Свинина, колбасы, сладости: диетолог назвал вредные продукты из "пасхальной корзины"

Свинина, колбасы, сладости: диетолог назвал вредные продукты из "пасхальной корзины"

Киев  •  УНН

 • 19809 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В традиционную пасхальную корзину входит множество продуктов, от жирных колбас до сладостей и крепленого вина. Но некоторые из этих продуктов могут нанести вред здоровью, особенно тем, кто соблюдал пост. Об этом рассказал диетолог Александр Кущ, передает УНН.

Детали

"Первое - это продукты переработки красного мяса: есть колбасы, сосиски, карбонаты, и так далее. Также сахаросодержащие продукты - пирожные, кондитерские изделия. Лучше отдать предпочтение домашней выпечке", - прокомментировал он.

Тем, кто придерживался Великого поста перед Пасхой лучше отказаться от жирного мяса и не рисковать здоровьем, продолжил диетолог.

"Тяжелые - это жирные сорта мяса: баранина, свинина. Если выбирать рыбу, то лучше выбрать белую рыбу, если мясо - кролик, индейка, курица. Наша поджелудочная отвыкает во время поста/диеты производить большое количество ферментов пока нет мяса и это может быть трудным испытанием для наших внутренних органов", - отметил Кущ.

Не стоит также нагружать организм большим количеством ранних овощей, богатых нитратов, а также увлекаться различными соками и смузи с агрессивными вкусами - лучше разбавлять их водой пропорциями 1:2, советует диетолог.

"Если есть возможность выбрать сок или фрукт - лучше фрукт, потому что там есть клетчатка. Крепленые вина содержат множество сульфитов, являются мощными витаминными либераторами, то есть провоцируют псевдоаллергические реакции. Избегать желательно неизвестных по составу специй, я имею в виду комбинации, где пишут "для рыбы", "для мяса", - отметил Кущ.

Также диетолог обращает внимание на то, что в период шашлыков очень важно соблюдать гигиенические и термические нормы, а также опасаться недожаренного шашлыка из красного мяса, которое может содержать паразиты и инфекции. А вот предпочтение лучше отдать белому мясу, например курятине, индейке.

"Лучшее белое мясо или рыба и хотя бы есть это все, снимая кожу, избегая зажаренной корочки. Гельминтами может быть поражено красное мясо и рыба - глубокая термическая обработка - она все-таки гарантирует защиту от тяжелых кишечных инфекций, а так же страхует от паразитов, которыми и рыба речная изобилует, и морская тоже кстати, и красное мясо", - резюмировал эксперт.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Справка

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.

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