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Свідок: прізвище Єфремова не фігурувало в оперативній інформації контррозвідки СБУ у 2014 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Якби у 2014 році під час підготовки сепаратистами так званих “референдумів” на Донбасі в оперативній інформації з'явилось прізвище екс-голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, то він би, без зволікань, був взятий в “оперативну розробку” СБУ. Про це сьогодні на допиті в якості свідка у справі про держзраду Єфремова у Старобільському районному суді Луганської області заявив колишній співробітник контррозвідки УСБУ в Луганській області Олександр Петрулевич, передає УНН.

“Якби Олександр Єфремов спробував организувати референдум — вже пішло би в центр шифрування. У тому числі — на ім'я Турчинова, Махніцького та ініціювалися заходи по зняттю недоторканності... Прізвище Єфремова тоді в оперативних розробках не лунало. Якби прізвище "Єфремов" до нас потрапило, воно би було щільно взято в розробку — для СБУ різниці немає: народний депутат чи міністр...”, — сказав Петрулевич.

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Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

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