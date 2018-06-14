Свідок: прізвище Єфремова не фігурувало в оперативній інформації контррозвідки СБУ у 2014 році

КИЇВ. 14 червня. УНН. Якби у 2014 році під час підготовки сепаратистами так званих “референдумів” на Донбасі в оперативній інформації з'явилось прізвище екс-голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, то він би, без зволікань, був взятий в “оперативну розробку” СБУ. Про це сьогодні на допиті в якості свідка у справі про держзраду Єфремова у Старобільському районному суді Луганської області заявив колишній співробітник контррозвідки УСБУ в Луганській області Олександр Петрулевич, передає УНН.