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Свідки не підтверджують звинувачення Абромавічуса проти Пасішника - ЗМІ

Свідки не підтверджують звинувачення Абромавічуса проти Пасішника - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7112 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Нові свідки колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України не підтвердили в суді ніяких фактів незаконного впливу на Айвараса Абромавічюса з боку першого заступника генерального директора "Укртранснафти" Андрія Пасішника. Про це Пасішник повідомив на сторінки у соціальній мережі Facebook, передає УНН із посиланням на "112 Україна".

"Чергові свідки "сторони звинувачення" Шиманський і Макаров в ході сьогоднішнього допиту в судовому засіданні не підтвердили ніяких фактів незаконного впливу на Абромавічуса з боку Пасішника", - написав він.

Також, в ході судових засідань було спростовано ще одну заяву Абромавічуса про те, що "кандидат (Андрій Пасішник, - ред) приніс повний пакет документів на посаду заступника міністра". В ході допиту Наталії Бест встановлено, що це вона передала Абромавічусу папку з документами, побіжно переглянувши її. Однак, не будучи в повній мірі знайомими з процедурою призначення заступника міністра, вона не звернула уваги на той факт, що практично всі документи в цій папці були пакетом листування між "Нафтогазом України", Міненерго та Кабінетом Міністрів України про призначення Пасішника заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" і не мали ніякого відношення до призначення заступником міністра", - пише видання.

Крім того, на передостанньому засіданні 12 жовтня 2018 року був встановлений і той факт, що екс-міністр не міг прийняти рішення про призначення заступника міністра, оскільки це прерогатива Кабміну, а міністр подає Кабміну лише рекомендацію.

Нагадаємо, що 3 лютого 2016 року Абромавічус на прес-конференції в Києві оголосив про свою відставку і назвав причиною відходу з поста міністра політичний тиск і втручання в кадрову політику з боку заступника голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ігоря Кононенка. На підставі озвученою ним інформації Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження.

За результатами проведеного розслідування до суду був направлений обвинувальний акт стосовно Андрія Пасішника, який, на думку слідства, тиснув на Абромавічуса з метою прийняття незаконного рішення про призначення на посаду заступника міністра.

Згідно з чинним рішеннями судів за позовом Кононенко проти Абромавічуса, вся озвучена екс-міністром інформація, яка лягла в основу кримінальної справи НАБУ, визнана недостовірною і не підлягає спростуванню.

Українські Національні Новини

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