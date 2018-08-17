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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Дніпрі зловмисники на "весільному" автомобілі вкрали півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 11466 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Двоє чоловіків на автомобілі з номерами "Свадьба" скоїли розбійний напад на співробітників підприємства роздрібної торгівлі та заволоділи півмільйона гривень. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН

У Дніпрі зловмисники на "весільному" автомобілі вкрали півмільйона гривень

"13 серпня двоє нападників на автомобілі з номерними знаками "Свадьба" скоїли розбійний напад на співробітників підприємства роздрібної торгівлі. Під погрозою пістолета вони заволоділи виторгом мережі магазинів", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення злочинців були орієнтовані патрулі та оголошено план "Перехват". У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення розбою причетні двоє іноземців - особи грузинської національності.

"Чоловіків затримали та доставили до Соборного відділення поліції. Речові докази, які підтверджують причетність затриманих до злочину, вилучені. Потерпілі впізнали у підозрюваних нападників. Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу на час досудового розслідування та тривають слідчі дії. Розбійникам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, у Києві нападники вбили охоронця і забрали ювелірні вироби. За попередньою інформацією представників магазину, сума збитку становить близько 5-ти мільйонів гривень. Згодом автомобіль, який використовували зловмисники, знайшли спаленим на території гаражного кооперативу у Солом’янському районі.

Кримінальні провадження розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій). 

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