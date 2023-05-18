Суттєвих руйнувань через нічну атаку рф на столицю не зафіксовано: у поліції показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Суттєвих руйнувань через нічну ракетну атаку російських військ на Київ не зафіксовано. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.
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"росія знову намагалася вразити ракетами нашу столицю. Завдяки професійним діям бійців ППО ЗСУ плани ворога вчергове провалились. Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження. На даний час суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає", - написав Нєбитов.
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Сьогодні вночі російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні.
Протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Окрім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.