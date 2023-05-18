Существенных разрушений из-за ночной атаки рф на столицу не зафиксировано: в полиции показали последствия

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"россия снова пыталась поразить ракетами нашу столицу. Благодаря профессиональным действиям бойцов ПВО ВСУ планы врага в очередной раз провалились. Полицейские проводят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения. В настоящее время существенных разрушений не зафиксировано, травмированных лиц нет", - написал Небытов.

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Сегодня ночью российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.