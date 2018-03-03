Сутички під ВР: до лікарні потрапили 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У результаті сутичок під Верховною Радою, які сталися сьогодні зранку, 13 мешканців наметового містечка потрапили до лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили активісти під Печерським управлінням поліції у Києві.
За словами активістів, всі поранені зараз перебувають у Київській міській клінічній лікарні №17. Як повідомили активісти, серед 13-ох поранених є 2 людей, які "потребують невідкладної операції".
Також, за інформацією активістів, всіх затриманих розподілили до Печерського і Шевченківського відділків поліції, частину з них вже відпустили.
За інформацією кореспондента УНН, наразі біля Печерського районного управління поліції чергує одна машина швидкої допомоги і 8 автобусів поліції.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.
Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР - за ст. 345 ККУ.
Під ВР правоохоронці знайшли "коктейлі Молотова", п'ять димових мін і дев'ять гранат.