Столкновения под ВР: в больницу попали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В результате столкновений под Верховной Радой, которые произошли сегодня утром, 13 жителей палаточного городка попали в больницу. Об этом корреспонденту УНН сообщили активисты под Печерским управлением полиции в Киеве.
По словам активистов, все раненые сейчас находятся в Киевской городской клинической больнице №17. Как сообщили активисты, среди 13-х раненых есть 2 человек, которые "нуждаются в неотложной операции".
Также, по информации активистов, всех задержанных распределили в Печерский и Шевченковский отделения полиции, часть из них уже отпустили.
По информации корреспондента УНН, на данный момент возле Печерского районного управления полиции дежурит одна машина скорой помощи и 8 автобусов полиции.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержали более 100 человек.
Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР - по ст. 345 УКУ.
Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.