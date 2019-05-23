Сушкевич залишився Уповноваженим Президента з прав людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Валерій Сушкевич залишився на посаді Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, повідомляє УНН.
Звільнивши Указом № 320 Сушкевича з цієї посади, наступним Указом його ж і призначив.
“Призначити Сушкевича Валерія Михайловича Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю”, — йдеться в Указі № 321.
Валерій Сушкевич перебуває на посаді Уповноваженого з прав людей з інвалідністю з грудня 2014 року.