Сурогатна горілка "заполонила" столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку року співробітниками поліції Києва було перевірено 318 місць роздрібної торгівлі алкогольними напоями на розлив. За підсумками перевірок 20 “точок” закрили. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
"Тільки в лютому поліцейські Києва перевірили 33 пункти, де продають спиртне на розлив, з них 20 припинили роботу, 10 МАФів демонтовано. А якщо говорити про результати відпрацювань з початку року, то в цілому перевірено 318 таких місць, закрито 27, а демонтовано 12", - повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Києва Олег Онисько.
Також правоохоронці задокументували 206 фактів порушення господарської діяльності. На десять чоловік були складені адміністративні проколи через порушення правил торгівлі.
"Поліцейські підготували і направили в Державну фіскальну службу та Київську адміністрацію 90 прохань для прийняття рішення про анулювання ліцензій на продаж алкогольних виробів і відповідно демонтажу малих архітектурних форм", - додав Онисько.
Відзначимо, що проблема нереального алкоголю в країні досягла глобальних масштабів. За даними експертів, частка тіньового ринку алкоголю в Україні дорівнює вже приблизно 60%.
Згідно з оцінками фахівців, таку ситуацію спровокувало різке зростання акцизів на алкогольну продукцію при відсутності дієвих заходів з боку держави по боротьбі з нелегальними виробниками і продавцями алкоголю.
Додамо, що, за словами експерта Олексія Безуглого, щоб уберегти себе від покупки паленої горілки слід відмовитися від купівлі найдешевшого спиртного, а також потрібно звертати увагу на якість упаковки продукції.