Сурогатна горілка "заполонила" столицю

КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку року співробітниками поліції Києва було перевірено 318 місць роздрібної торгівлі алкогольними напоями на розлив. За підсумками перевірок 20 “точок” закрили. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.