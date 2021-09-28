Суркіс розповів про неадекватну поведінку легіонера "Динамо"

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За словами функціонера, кияни зробили ставку на своїх вихованців, а форвард вимагав постійного місця в стартовому складі.

“Шапаренко на даний момент прогресує швидше, ніж можна було уявити. Миколенко, Забарний, Сирота, Циганков — сьогодні ці футболісти також прогресують. І я, як президент клубу, не маю права не дати їм можливості продовжувати це робити.

Якщо ми купимо легіонерів, то вони повинні грати. Той же Родрігес — дуже сильний футболіст, але вважав, що повинен бути футболістом основного складу, що його не можна змінювати, що він не може не грати в певних матчах. І говорив про це в слух. У Луческу такого бути не може. Ще й поводився неадекватно, тому ми його віддали в оренду з правом викупу. Зараз незамінних немає”, — заявив Суркіс.

Доповнення

Родрігес перебрався до французького “Труа” на правах оренди до кінця сезону з правом викупу.

Нагадаємо

Родрігес оформив гол у дебютній грі за “Труа”.