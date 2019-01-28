Супротивник "Динамо" по ЛЄ збільшив виграшну серію в чемпіонаті Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Грецький "Олімпіакос" продовжив гонитву за лідером внутрішнього чемпіонату за підсумками зустрічі 18 туру ліги, передає кореспондент УНН.
У гостьовому протистоянні із "Астерасом" підопічним португальця Мартінша вистачило по-одному забитому м'ячу в кожному з таймів. На 28 хвилині півзахисник Фортуніс відзначився голом, отримавши м'яч біля воротаря опонентів. До цього господарі мали змогу першими забити, але одна із спроб закінчилася потраплянням м'яча у стійку.
По перерві після закиду в штрафну на випередження зіграв Хрістодулопулос, який в один дотик переправив ігровий снаряд у сітку – 2:0.
Зазначимо, що дана звитяга "Олімпіакоса" стала 4-ю поспіль в чемпіонаті Греції. Зараз клуб набрав 29 очок і на 8 відстає від лідера "ПАОКу".