Суперник Шахтаря у ЛЧ продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Суперник донецького "Шахтаря" по матчу 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА "Фейєноорд" знову не зумів здобути перемоги в матчі чемпіонату Нідерландів, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
На цей раз у 10-му турі внутрішньої першості роттердамці на виїзді втратили очки у грі з аутсайдером "Родою" – 1:1.
Примітно, що минулому турі "Фейєноорд" розгромно програв "Аяксу" 1:4, а до цього також зіграв унічию.
Таким чином, клуб із Роттердаму має 17 очок і знаходиться лише на 5-му місці, поступаючись лідеру "ПСВ" 7-ма балами.
Додамо також, у 4-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" прийме "Фейєноорд" 1-го листопада.
Як повідомляв УНН, у попередній грі ЛЧ "гірники" обіграли нідерландців в гостях 2:1.