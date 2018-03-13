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Сумський депутат вимагав 4,5 тис. дол. хабара за оренду землі

Сумський депутат вимагав 4,5 тис. дол. хабара за оренду землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі голову однієї з постійних комісій Сумської міської ради. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що депутат міськради вимагав від приватного підприємця 4,5 тис. дол. за сприяння у продовженні терміну оренди земельної ділянки", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від посередника всієї суми хабара на одній з центральних вулиць Сум. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України, депутату повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Нагадаємо, в Одесі слідчий одного з райуправлінь поліцї систематично отримував від фігурантів справ гроші за пом'якшувальну перекваліфікацію кримінальних проваджень. Правоохоронці, зокрема, задокументували, що поліцейський вимагав від місцевого жителя 15 тис. дол. за перекваліфікацію кримінального провадження, відкритого за ст. 296 Кримінального кодексу України, на більш м’яку частину статті та повернення конфіскованої зброї.

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