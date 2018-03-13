Сумской депутат требовал 4,5 тыс. долл. взятки за аренду земли

"Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долл. за содействие в продлении срока аренды земельного участка", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, депутату сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Одессе следователь одного из райуправлений полиции систематически получал от фигурантов дел деньги за более мягкую переквалификацию уголовных производств. Правоохранители, в частности, задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя 15 тыс. долл. за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть статьи и возвращение конфискованного оружия.