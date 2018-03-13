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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43749 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56968 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60440 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102815 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Сумской депутат требовал 4,5 тыс. долл. взятки за аренду земли

Сумской депутат требовал 4,5 тыс. долл. взятки за аренду земли

Киев  •  УНН

 • 8875 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке председателя одной из постоянных комиссий Сумского городского совета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долл. за содействие в продлении срока аренды земельного участка", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, депутату сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Одессе следователь одного из райуправлений полиции систематически получал от фигурантов дел деньги за более мягкую переквалификацию уголовных производств. Правоохранители, в частности, задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя 15 тыс. долл. за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть статьи и возвращение конфискованного оружия.

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