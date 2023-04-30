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Сумщина: російські окупанти здійснили 6 обстрілів, зафіксовано понад 54 вибухи

Сумщина: російські окупанти здійснили 6 обстрілів, зафіксовано понад 54 вибухи

Київ • УНН

 • 402235 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники 6 разів обстрілювали Сумську область, було зафіксовано понад 54 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Середино-Будській громаді зафіксовано 3 вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території рф з гелікоптера здійснено пуск 10 ракет по місту Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС.

Зноб-Новгородська громада: з території рф був 1 вибух з міномета. Також росіяни здійснили обстріл з РСЗВ "Град", зафіксовано 25 вибухів.

"Інформація про постраждалих та пошкодження уточняється", - зазначили у ОВА.

У Есманській громаді ворог гатив з артилерії, зафіксовано 15 вибухів.

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