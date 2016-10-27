Сумку з гранатою та боєприпасами виявили на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Сумщині, неподалік від автодороги прикордонник виявив сумку з гранатою та боєприпасами. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, дільничний інспектор прикордонної служби відділу “Юнакіївка” Сумського прикордонного загону виявив на околиці населеного пункту Писарівка, неподалік від автодороги, підозрілу спортивну сумку. Оглянувши її, прикордонник виявив набої різного калібру та предмет, зовні схожий на гранату. Про небезпечну знахідку військовослужбовець негайно повідомив керівництву прикордонного підрозділу.
Згодом працівники поліції, які прибули на місце виявлення, здійснили перевірку території та сумки, всередині якої виявлено ручну осколкову гранату Ф-1, запал до гранати та майже сотню набоїв калібру 5,42 мм, 7,62 мм та 9 мм. Знайдені предмети були вилучені працівниками поліції.