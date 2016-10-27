Сумку с гранатой и боеприпасами обнаружили в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Сумской области, неподалеку от автодороги пограничник обнаружил сумку с гранатой и боеприпасами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, участковый инспектор пограничной службы отдела "Юнакиевка" Сумского пограничного отряда обнаружил на окраине населенного пункта Писаревка, недалеко от автодороги, подозрительную спортивную сумку. Осмотрев ее, пограничник обнаружил патроны различного калибра и предмет, внешне похожий на гранату. Об опасной находке военнослужащий немедленно сообщил руководству пограничного подразделения.
Впоследствии работники полиции, прибывшие на место обнаружения, провели проверку территории и сумки, внутри которой обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1, запал к гранате и почти сотню патронов калибра 5,42 мм, 7,62 мм и 9 мм. Найденные предметы были изъяты работниками полиции.