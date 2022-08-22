Суха та спекотна погода: синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні найближчими днями на більшості території утримається суха та спекотна погода, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 23-25 серпня, по Україні переважатиме суха та спекотна погода з температурою вночі 15-22°, вдень 27-33°, завтра на сході країни до 35°.
Лише 23-24 серпня на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі з грозами.
У східних та південно-східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра суха та жарка погода з температурою вночі 15-18°, вдень близько 30°.